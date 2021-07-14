Новосибирец разбил в больнице об стену руку, чтобы быстрее попасть к врачу

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

13 июля в 23.47 кнопка тревожной сигнализации была нажата в приемном отделении Городской клинической больницы на улице Ползунова - пьяный мужчина проломил ударом кулака гипсокартонную стену, сломал электровыключатель, повредил дверь. Причина его агрессии и визита в больницу была непонятна. Сам он утверждал, что пришел в медучреждение за получением медицинской помощи, и предъявлял присутствующим только что разбитую об стену руку.

72-й экипаж ГБР ГВАРДИИ задержал дебошира. Поскольку тот оказывал яростное сопротивление, «гвардейцы» применили к нему физическую силу и для надежности пристегнули наручниками к батарее системы отопления.

В таком виде и застали задержанного сотрудники полиции, прибывшие по вызову оперативного дежурного. Правоохранители сразу узнали в нем человека, постоянно задерживаемого в разных учреждениях района за хулиганство в пьяном виде. Полицейские даже были осведомлены, что нарушителя зовут Виталий и он 1986 года рождения.

Задержанный в очередной раз отправился в Дзержинский РОВД.