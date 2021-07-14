В Новосибирске под суд пойдет мужчина, до смерти забивший кулаками соседа в хостеле

В Новосибирске под суд пойдет 29-летний мужчина, до смерти забивший своего соседа в хостеле. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске под суд пойдет 29-летний мужчина, до смерти забивший своего соседа в хостеле. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего по статье 111 УК РФ.

— Вечером 26 апреля 2021 года в помещении одной из комнат хостела «Дачный», в Заельцовском районе Новосибирска, между соседями произошла ссора, в ходе которого 29-летний обвиняемый, будучи выпившим, избил кулаками 39-летнего потерпевшего по голове и телу. После этого пострадавший мужчина упал на пол и потерял сознание, — сообщили в областном Следственном комитете.

Тогда 29-летний парень вышел в коридор и попросил одного из жильцов хостела помочь ему привести сибиряка в чувства. Очевидцы происшествия вызвали скорую и полицию. Однако, несмотря на усилия врачей, пострадавший мужчина скончался.

Обвиняемого мужчину задержали и отправили под арест. Свою вину в содеянном он признал в полном объеме. Сейчас его уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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