Новосибирцы полакомились фермерской продукцией во время «Вкусной пятницы»

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

В первой «Вкусной пятнице» приняли участие клиенты банка: семейное предприятие по выращиванию микрозелени «Трава-Мурава» и фермерское хозяйство Пятковых «Пятачок».

- «От поля до прилавка к сытым людям» - девиз нашего семейного предприятия. Мы регулярно приезжаем в Новосибирск, проводим дегустации, знакомим горожан с нашей продукцией. Впервые приняли участие в мероприятии Россельхозбанка «Вкусная пятница», остались очень довольны и надеемся приехать в следующий раз», - рассказал фермер Валерий Пятков.

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

Приобретать фермерские продукты можно и дистанционно, используя маркетплейс Россельхозбанка «Свое Родное». Для заказа свежих, экологически чистых продуктов необходимо зайти на сайт или установить мобильное приложение «Свое Родное» и зарегистрироваться на платформе.

Фото предоставлено пресс-службой Россельхозбанка.

- «Вкусная пятница» - возможность приобретать фермерскую продукцию напрямую у фермеров, без дополнительных наценок. Такие мероприятия помогут местным фермерам стать ближе к своим покупателям, а горожанам - приобретать качественные продукты по невысоким ценам, - отметил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.