Лоси Яша и Маша из Новосибирского зоопарка переехали в Сузунский заказник. Фото: предоставлено правительством НСО.

Двух лосей, Яшу и Машу, рожденных в Новосибирском зоопарке, выпустили в Сузунский заказник. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области системно проводит такую работу — возвращает диких животных в естественную для них среду обитания. Об этом рассказали в правительстве региона в среду, 14 июля.

— Привезенные лоси, которых охотоведы назвали Яшей и Машей, практически ручные, спокойно подходят к людям и не чувствуют угрозы, поэтому за ними сейчас следует следить особо внимательно. Сузунский заказник обладает наиболее благоприятными условиями для лосей, способствует самостоятельному выживанию их в природе, — сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Валерий Шрейдер.

Он подчеркнул, заказник очень ограничен по своей территориальной расположенности. Животные с других мест туда не поступают, поэтому появление новых особей крайне важно.

Работу по восстановлению и сопровождению диких животных до полной их адаптации в дикой природе региональный минприроды в рамках областной госпрограммы «Охрана окружающей среды» проводит во взаимодействии с профильными организациями: ГКУ Природоохранная инспекция, Новосибирским центром реабилитации диких животных, Новосибирским зоопарком имени Р.А. Шило и Институтом систематики и экологии животных СО РАН. Известно, что травмированных животных сначала передают в Центр реабилитации, а затем, после лечения, отпускают в заказники.

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