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Дом. Семья14 июля 2021 12:14

«Я так кайфую»: сибирячка показала, как 25-килограммовая змея делает массаж

Со слов женщины, новый вид услуги настолько популярен, что от клиентов нет отбоя
Мэри ГРИГОРЯН
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Со слов женщину новый вид услуги настолько популярен, что от клиентов нет отбоя. Фото: "Сибкрай".

Со слов женщину новый вид услуги настолько популярен, что от клиентов нет отбоя. Фото: "Сибкрай".

Сибирячка Татьяна Мартын занялась необычным бизнесом. Снять стресс она предлагает массажем … со змеями. У женщины в арсенале семь пресмыкающихся разных видов и размеров. Например, есть Альбина. Ее вес — 25 килограммов. Рептилия на ура разминает клиентам спину, ноги, руки и даже лицо.

— Она будет немного вас душить, но вы не бойтесь, — сразу предупреждает хозяйка рептилий.

Как рассказывает женщина, первыми клиентами змей стали ее дети и муж. Именно на них тестировалось, где лучше змеи разминают тело, а где уже больно и не стоит туда пускать рептилию.

После того, все моменты были учтены любительница змей начала принимать своих первых клиентов.

— Мне позвонили, спросили: «Можно со змеями пообщаться?» Мы не отказали. Вот пришел мужчина, разделся, мы ему запустили всех змей. Он говорит: «Я так кайфую, так кайфую!», — рассказала изданию «Сибкрай.ru» сибирячка.

В основном к Татьяне приходят взрослые женщины. Они верят, что получают энергию рептилии. Исключение — дети. Они кусают и сильно хватают змей.

Со слов Татьяны, новосибирцы обращаются к ней в основном с болями в шее и спине.

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