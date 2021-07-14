Коммунисты рассказали, почему Анатолий Локоть идет на выборы в Госдуму

Роман Яковлев, Ренат Сулейманов, Юрий Афонин и Андрей Жирнов. Фото: пресс-служба регионального отделения КПРФ.

Юрий Афонин прибыл на пресс-конференцию прямиком из аэропорта. Вместе с коллегами - Ренатом Сулеймановым, Андреем Жирновым и Романом Яковлевым - он рассказал о предвыборной программе и ответил на вопросы журналистов.

- На съезде КПРФ мы выдвинули 225 кандидатов по одномандатным округам, 345 кандидатов по партийным спискам, сформировали федеральную часть списка. Вместе с КПРФ на выборы идут яркие политики: первая тройка - это Зюганов, Савицкая и Грудинин. Кроме того, партия приняла принципиальное решение, чтобы в нашем списке присутствовали представители крупнейших народных предприятий, которые работают с КПРФ. Очень важную и ответственную зону, территориальную группу Кемеровской и Новосибирской областей, возглавляет Анатолий Локоть. Последние два дня федеральные журналисты постоянно задают мне и смакуют вопрос, почему мы поставили главой региона Анатолия Евгеньевича Локтя, не уйдет ли он. Мы приняли принципиальное решение, что наши руководители идут на выборы, потому что они возглавляют партийные организации, являются первыми секретарями и самыми авторитетными коммунистами в своих регионах. У нашей команды есть программа развития, программа «10 шагов к власти народа», и ключевой ее частью я вижу установление справедливых межбюджетных отношений, - сказал Юрий Афонин.

Второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов отметил, что сейчас Новосибирск - это город-донор. Из него деньги выкачиваются, а вливаний практически никаких нет.

Депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев добавил, что КПРФ выступает за отмену пенсионной реформы.

- В июне партия запустила сбор подписей за отмену этого губительного проекта. Только на территории левобережья, в Ленинском и Кировском районах, уже собрано более 30 тысяч подписей. По всей Новосибирской области развернуты штабы, сбор подписей продолжается, - подытожил депутат.