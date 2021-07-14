В Новосибирске продавец рыболовного магазина обманул покупателей на 160 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить менеджера рыболовного магазина. Он обманул покупателей на 160 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали 10 человек из разных регионов страны. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области в среду, 14 июля.

— Полицейские выяснили, злоумышленник звонил покупателю с целью выяснения потребностей клиента в товаре, далее под предлогом оформления заказа и его доставки, сообщал о необходимости внесения полной оплаты, либо предоплаты за товар. Однако для оплаты он называл клиентам реквизиты своей карточки. После чего сообщал покупателям заведомо ложные данные о сроках поставки товара, — уточнили в пресс-службе полиции.

Мошенника поймали еще в августе 2020 года. В ходе следствия сибиряк полностью возместил ущерб. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Также ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В ближайшее время дело афериста рассмотрит Ленинский районный суд.

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