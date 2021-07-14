В Новосибирске от коронавируса умерли восемь человек за сутки

От коронавируса умерли 8 человек за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 14 июля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса скончались 8 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчина в возрасте 65 лет и женщины в возрасте 63, 72, 77, 87, 88 лет и две женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 180 человек, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находятся 424 человека, из них 61 пациент подключен к аппарату ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки обновился рекорд по заболевшим. Инфекцию диагностировали у 198 человек. Сейчас в стационарах находится более 5700 пациентов с ковидом и подозрением на него.

С начала пандемии ковидом переболели 49340 человек, в том числе 3445 детей, выздоровели 43037 пациентов.

Новосибирцы активно вакцинируется против коронавируса. В торговых центрах выстроились огромные очереди. Губернатор Новосибирский области Андрей Травников отметил, несмотря на темпы распространения инфекции, пока обязательную вакцинацию в регионе вводить не планируют. Но глава региона обратился к руководителям предприятий, внимательно следить за здоровьем сотрудников, чтобы не было вспышек и не пришлось останавливать работу.

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