В Новосибирской области обновлен суточный рекорд по числу заболевших коронавирусом

Коронавирус за последние сутки обнаружили у 198 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 14 июля, стало известно о том, что за последние сутки коронавирус диагностировали еще 198 человек. Это новый рекорд. Выздоровели 97 пациентов инфекционного госпиталя.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 784 пациента, в том числе 93 ребенка, — уточнили в оперштабе.

С начала пандемии коронавирусом переболели 49340 человек, в том числе 3445 детей, выздоровели 43037 пациентов.

Как отметил губернатор Андрей Травников, третья волна оказалась сильнее двух предыдущих. Новый штамм коронавируса, индийский, осложняет течение болезни не только у пожилых, но и молодых. Глава региона отметил, что новосибирцы активно ставят прививку против ковида. Поэтому пока в регионе не будут вводить обязательную вакцинацию.

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