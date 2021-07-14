«Пошел на работу и исчез»: в Новосибирске ищут высокого 22-летнего парня, пропавшего при странных обстоятельствах

О местонахождении сибиряка неизвестно с июня. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирская область".
В среду, 14 июля, волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» объявили поиски 22-летнего Пустынникова Ильи Игоревича. О местонахождении парня неизвестно с 18 июня.
— Молодой человек проживал отдельно от родителей, поэтому они не сразу заволновались. Удалось выяснить, что он пошел как обычно на работу, но не пришел туда. Родственники какое-то время искали самостоятельно, потом обратились в полицию и к нам. Сейчас ждем свидетельства: может кто-то знает, куда мог деться пропавший. По данным полиции, он не покидал пределов Новосибирской области, — уточнила КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.
Волонтеры также рассказали о приметах пропавшего. У парня высокий рост — 190 сантиметров, спортивное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.
Данные о том, в какую одежду был одет молодой новосибирец, отсутствуют.
Волонтеры просят всех, кому что-то известно о местонахождении Пустынникова Ильи, сообщить об этом по номеру 112 или 8 800 700-54-52.
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