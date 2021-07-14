В Новосибирске перекроют движение автомобилей по нескольким улицам.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В среду, 14 июля, стало известно о перекрытии движения на нескольких улицах в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Так, известно, что до 31 июля в Новосибирске перекроют проезжую часть улице Автогенной: на участке от здания № 8 до здания № 112.
— Работы на теплотрассе стали причиной временных ограничений движения на Автогенной улице. Водителям и пешеходам нужно обратить внимание на дорожные знаки, информационные щиты и соблюдать правила дорожного движения, — уточнили в мэрии города.
Во время ремонтных работ по этом участку маршрутку № 8 запустят в объезд — от остановка «Карла Либкнехта» по улицам Никитина, Воинской, Дунайской и Автогенной.
Кроме того, до конца июля перекроют проезжую часть на улице Ленинградской в районе дома № 53/1. Ограничения затронут участок на улице Никитина до дома № 113 на улице Ленинградской. Ограничения также связаны с ремонтом теплотрассы.
По информации мэрии, до 28 июля ремонтные работы проведут на улице Котовского в районе здания № 17, Ватутина в противоположной стороне дома 49. Также будет закрыта проезжая часть улицы Вертковской в районе дома 1. Ограничения связаны с временным сужением проезжей части.
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