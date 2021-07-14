В «Векторе» заявили, что одномоментной вакцинации от коронавируса всех детей не будет

Скоро в России начнут делать прививки детям. Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация детей от 12 до 17 лет от коронавируса должна начаться до 20 сентября. Его слова приводит РИА «Новости».

Речь идет о применении вакцины «Спутник V». А о том, когда детям и подросткам можно будет прививаться «ЭпиВакКороной», журналист КП-Новосибирск спросил у заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяны Непомнящих.

- Применение разработанной «Вектором» вакцины среди детей – это вопрос будущего. Пока не принято решение о начале ее исследования на детском населении. Следует заметить, что одномоментного начала вакцинации всех детей не будет, поскольку исследование и одобрение осуществляются поэтапно, с постепенным понижением возраста: сначала среди подростков 15-17 лет, затем в группах 10-14 лет, 6-9 лет, 2-5 лет, 6-24 месяцев и среди новорожденных, - пояснила КП-Новосибирск Татьяна Непомнящих.

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