Умер Лев Максимов — известный новосибирский физик скончался от коронавируса

Ученого не стало на 85-году жизни. Фото: Иван ВИСЛОВ

В среду, 14 июля, стало известно о смерти Льва Максимова — новосибирского физика-ядерщика. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в «Городской клинической больнице №1».

— Лев Николаевич скончался накануне, 13 июля, на 85 году жизни, — рассказали корреспонденту издания в медучреждении.

Известно, ученый умер от коронавируса. Опасный диагноз выявили у него еще в июне. Все время до смерти он лежал в больнице.

Напомним, Лев Максимов — известный физик-ядерщик. Он разработал новые принципы управления жидкими средами, жидкими металлами и радиоактивными суспензиями. Большую часть своей жизни ученый занимался ядерной энергетикой.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Льва Николаевича.

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