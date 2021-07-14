Умер Лев Максимов — известный новосибирский физик скончался от коронавируса

Ученого не стало на 85-году жизни.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В среду, 14 июля, стало известно о смерти Льва Максимова — новосибирского физика-ядерщика. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в «Городской клинической больнице №1».
— Лев Николаевич скончался накануне, 13 июля, на 85 году жизни, — рассказали корреспонденту издания в медучреждении.
Известно, ученый умер от коронавируса. Опасный диагноз выявили у него еще в июне. Все время до смерти он лежал в больнице.
Напомним, Лев Максимов — известный физик-ядерщик. Он разработал новые принципы управления жидкими средами, жидкими металлами и радиоактивными суспензиями. Большую часть своей жизни ученый занимался ядерной энергетикой.
Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Льва Николаевича.
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