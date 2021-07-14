Новосибирец попал в больницу после того, как его покусала жена

Новосибирцу пришлось обратиться в больницу, после того, как его покусала жена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новосибирскую поликлинику за помощью обратился мужчина. Врачи диагностировали у него серьезную травму руки. Инцидент произошел 11 июля в Тогучинском районе.

— Выяснилось, что 37-летнего мужчину на даче в СНТ «Заринка» укусила жена, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Сам мужчина предпочел умолчать, при каких обстоятельствах получил травму. Сейчас в обстоятельствах семейного конфликта разбираются полицейские.

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