Почему хоккеист Кирилл Капризов отказался заключать контракт на 72 миллиона долларов

Кирилл Капризов отказался заключать контракт на 72 миллиона долларов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кирилл Капризов стал лучшим новичком сезона Национальной хоккейной лиги. Он сыграл 55 матчей и набрал 51 очко. При всем при этом успешный спортсмен сейчас остался без контракта, сообщает издание NEWS.ru.

Хоккеист отказался от 72 миллионов «Миннесоты». И вот почему. «Миннесота» была для него трамплином и сейчас он не хочет застрять на многие годы в одной команде без развития. Ведь через пару лет он имеет шанс стать одной из главных звезд лиги.

Капризов предложил клубу другой вариант: заключить соглашение на меньший срок. Ведь через несколько лет потолок зарплат в заокеанской лиге поднимется, а подписывая трудовой договор сейчас, звезда будет играть за гроши. Через несколько лет он сможет выбрать из огромного количества клубов, которые точно предложат играть на выгодных для него условиях.

Вопрос остается открытым. А пока спортсмен отдыхает на Алтае с дочкой Дмитрий Маликова и не переживает о потерянных деньгах.

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