Сибиряк приревновал 17-летнюю девушку и избил ее до полусмерти

Сибиряк до полусмерти избил 17-летнюю девочку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Новосибирском 35-летний мужчина до полусмерти избил 17-летнюю девочку. Это произошло в ночь на 13 июля в Краснозерском районе Новосибирской области.

По предварительной информации, поводом для жестокой расправы стала ревность. Сибирячку госпитализировали в реанимацию. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

— Они были в гостях у мамы мужчины. Поссорились. Словесная перепалка переросла в драку. Сибиряк избил девушку ногами. Он наносил удары по голове и телу, а потом взял ножницы и изрезал ее, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что девочка состоит на учете за кражу. Кроме того, она часто пропускает школу и употребляет спиртным. Мужчина, избивший ее, не раз уже привлекался к уголовной ответственности за побои, половую связь с несовершеннолетней, кражу, незаконное проникновение в жилище, угрозу убийством.

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