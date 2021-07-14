В Новосибирске «скорая помощь» врезалась в столб. Фото: "АСТ-54".

В Октябрьском районе Новосибирска карета «скорой» влетела в столб. Кадры с места ЧП, случившегося накануне, 13 июля, появились в соцсети.

— Водитель «скорой» направил машину в опору освещения, уходя от столкновения с седаном Audi, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, водитель «Ауди» также остался на месте ДТП, чтоб дождаться сотрудников ГИБДД.

Судя по кадрам с места аварии, «скорая» получила заметные повреждения передней части. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается полиция. Информация уточняется.

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