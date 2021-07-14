Под Новосибирском пенсионерка упала горлом на штырь, собирая малину

Сибирячка скончалась до приезда врачей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Под Новосибирском произошла жуткая трагедия. Пенсионерка собирала у себя на даче малину и неудачно упала. Женщина напоролась горлом на штырь, который торчал из земли. Это произошло 13 июля в СНТ «Иней-2».
— Женщине было 80 лет. Штырь торчал на расстоянии почти полуметра. Она напоролась правой стороной горла и повредила артерию, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Сибирячка скончалась до приезда врачей «Скорой помощи».
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