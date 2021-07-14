Пробки в Новосибирске на утро 14 июля 2021 года: затор на улице Ватутина

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 14 июля 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 июля 2021 года: затор образовался на улице Ватутина. Также сложно проехать по улицам Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Титова, Троллейной, Покрышкина и Блюхера. Движение затруднено по Станционной, площади Энергетиков и проезде Энергетиков. Сложно проехать по улицам Порт-Артурской и Танкистов.

На правом берегу затор образовался на Большевистской — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. В пробках стоят водители на улицах Гурьевской, Пролетарской, Кирова и Никитина.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 14 июля, составил 3 балла.

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