«Эта болезнь – малоизученная и коварная»: врач рассказал о новых рекомендациях минздрава для лечения коронавируса

В Министерстве здравоохранения России готовят новые рекомендации по лечению коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Министерстве здравоохранения России готовят новые рекомендации по лечению коронавируса — они станут уже 12 по счету в нашей стране. Направлены они будут на то, чтобы как можно раньше заметить болезнь и заняться ее лечением, не допуская развития в более серьезные и тяжелые формы.

— Это в порядке вещей, когда главная медицинская организация выпускает новые рекомендации по лечению болезни, особенно такой болезни, как коронавирус: малоизученной и коварной. Мы каждый день сталкиваемся с чем-то новым. Поэтому новые рекомендации — это хорошо, мы этого ждем, — пояснил изданию NEWS.ru официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Александр Мясников.

В частности, одним из аспектов новых рекомендаций может стать смена схемы применения определенных медикаментов. Недавно в Минздраве заявили, что «некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложим использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара».

По словам Александра Мясникова, это связно с тем, что сейчас мы понимаем, что определенную степень пневмонии мы можем лечить на дому. К примеру, если у человека она не очень сильная, то определенные аппараты из арсенала лечения вирусных пневмоний можно перенести в то место, где находится больной, в том числе домой. Речь идет о таких препаратах, как антикоагулянты и стероидные гормоны. Специалист отмечает, что такой подход, ориентированный на домашнее лечение, сможет стать более эффективным при борьбе с вирусом.

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