«Меня отбросило в кусты, а он просто уехал»: сибиряк ищет водителя, сбившего его около супермаркета

Сибиряк ищет автомобилиста, который сбил его около супермаркета. Фото: предоставлено героем публикации

Сибиряк ищет автомобилиста, который сбил его около супермаркета. Произошло все вечером 9 июля: после ДТП водитель поспешил скрыться, бросив пострадавшего парня прямо на дороге.

— Я шел с работы мимо «Ленты» на Бердском шоссе,2. Прошел мимо магазина, шел по обочине и увидел как серебристый «Субару» несется прямо на меня. Я начал отпрыгнул в кусты, но, увы, это особо не помогло и он меня все же ощутимо задел правой стороной автомобиля, — рассказал КП-Новосибирск пострадавший сибиряк. — Пока меня после удара отбросило назад, водитель просто взял и уехал. Потом уже я обратился в супермаркет, чтобы взглянуть на записи с камер и оказалось, что он там все же засветился. По итогу: у его машины разбита передняя правая фара и замято крыло, а у меня разбита рука и нога, так, что наступить невозможно.

После ДТП водитель просто уехал. Фото: предоставлено героем публикации

После произошедшего сибиряк написал заявление в полицию. Увы, разглядеть номера сбившей его иномарки мужчина не смог.

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