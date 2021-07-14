Погода в Новосибирске на 14 июля 2021 года: жара сменится грозой

Днем ожидается гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Погода в Новосибирске на 14 июля 2021 года порадует сибиряков не только солнцем, но и грозой. Днем синоптики обещают +25...+27 градусов, переменную облачность и грозу. Ближе к вечеру столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов.

— Ветер подует южный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы будут усиливаться до 16 метров в секунду, — сообщают метеорологи Западно-Сибирского УГМС.

Как обещают синоптики сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +24...+26 градусов, а ночью +17...+18 градусов. Ветер подует южный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736-738 миллиметров ртутного столба.

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