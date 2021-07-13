В центре Новосибирска на месте подземного перехода откроют общественный туалет

В Новосибирске на месте перехода на Красном проспекте откроют общественный туалет. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске на месте перехода на Красном проспекте откроют общественный туалет. Располагаться он будет в рекреации одного из выходов — около скульптуры с соболями.

— Трафик там был небольшой и смысла делать там выход, не было. Выход остается на Красный проспект и Октябрьскую магистраль, — рассказал изданию Сибкрай.ru директор муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» Александр Мысик. — А на этом месте будет обустроен общественный туалет.

Пока точные сроки открытия объекта неизвестны. Известно, что туалет будет платным, однако конкретную сумму для оплаты посещения еще не установили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.