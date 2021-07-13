В центре Новосибирска на месте подземного перехода откроют общественный туалет

В Новосибирске на месте перехода на Красном проспекте откроют общественный туалет.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске на месте перехода на Красном проспекте откроют общественный туалет. Располагаться он будет в рекреации одного из выходов — около скульптуры с соболями.
— Трафик там был небольшой и смысла делать там выход, не было. Выход остается на Красный проспект и Октябрьскую магистраль, — рассказал изданию Сибкрай.ru директор муниципального предприятия «Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры» Александр Мысик. — А на этом месте будет обустроен общественный туалет.
Пока точные сроки открытия объекта неизвестны. Известно, что туалет будет платным, однако конкретную сумму для оплаты посещения еще не установили.
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