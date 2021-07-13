Дорожный контроль проверит, как потратит мэрия Новосибирска 278 миллионов рублей

Игорь Титаренко, Андрей Панферов и Виктор Хихлов. Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» проконтролирует, как будут тратиться деньги на ремонт дорог в Новосибирске. По инициативе депутатов-единороссов муниципалитету было выделено дополнительно 278 миллионов рублей, но фракцию волнует, как эти деньги потратят. Поэтому в ближайшее время будет создана партийная группа дорожного контроля с участием депутатов Госдумы. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель председателя Законодательного собрания региона, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Панферов.

- Дороги - это непременный компонент развития экономики, сельских территорий. Без дорог не решаются вопросы, прежде всего, скорой помощи, школьных маршрутов. Дороги - это вывоз и доставка сельхозпродукции, безопасное передвижение наших граждан. Цель проекта «Дорожный контроль» - закрепить в общественном сознании, что «Единая Россия» строго контролирует ремонт городских дорог. Мы будем проверять эффективность расходования муниципальными чиновниками дополнительных 278 миллионов рублей, выделенных на эти цели. Учитывая значимость этого вопроса, мы хотим посмотреть, насколько эффективно осуществляется управление в мэрии. Проблема с ремонтом дорог должна быть ликвидирована до начала зимы, - подчеркнул Андрей Панферов.

Ремонт проезжей части будет не только контролироваться на всех этапах, но и широко освещаться в СМИ. Публичность поможет не замалчивать проблемы, которые возникают с ремонтом. Уже известно, что до осени в городе отремонтируют 85 проблемных участков. Заместитель начальника управления дорожного комплекса регионального минтранса Виктор Хихлов рассказал, что уже заключены четыре контракта с тремя подрядчиками.

- Мы понимаем, что там, где есть партийный контроль, есть и порядок, - отметил депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко. - И этот случай с дорогами не исключение. В этом плане Новосибирск не избалован бюджетными субсидиями. Сейчас в городском департаменте транспорта начальника нет, и непонятно, когда этот вопрос будет решен. Поэтому любой контроль, тем более партийный, здесь не помешает. «Единая Россия» в Новосибирской области имеет возможности для привлечения специалистов и экспертов разного профиля для работы в группе по дорожному контролю.

Напомним, ранее первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат «Единой России» от Новосибирской области Александр Жуков сообщил о том, что область дополнительно получит из федерального бюджета 600 миллионов рублей на дорожный ремонт.