Губернатор Андрей Травников: «Предприятия региона реализуют меры по сдерживанию стоимости стройматериалов»

Губернатор Андрей Травников оценил организацию эффективного производства на предприятии «Промышленное Партнерство Сибирь-Профиль». Фото: Правительство Новосибирской области

В рамках рабочей поездки в Тогучинский район Губернатор Андрей Травников оценил организацию эффективного производства на предприятии «Промышленное Партнерство Сибирь-Профиль». В первую очередь речь шла о серии мероприятий, призванных сдержать рост цен на строительные материалы.

За последний год стоимость стройматериалов значительно выросла. Сегодня «Сибирь-Профиль» планирует изготавливать собственный деревянный брусок для каркаса, применяемого при производстве продукции и приобрести специальные котлы, которые будут работать на отходах производства и отапливать цеха. Осуществляется переход на отечественные комплектующие. Все это позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции и сохранить конкурентоспособность.

Производители и застройщики региона поддерживают друг друга в непростых условиях современного рынка. Фото: Правительство Новосибирской области

Таким образом производители и застройщики региона поддерживают друг друга в непростых условиях современного рынка.

Губернатор Андрей Травников поручил министерству экономического развития Новосибирской области рассмотреть возможность оказания предприятию государственной поддержки, предусмотренной при реализации инвестиционных проектов в регионе.

Напомним, что в 2021 году на территории региона под контролем Правительства Новосибирской области одновременно ведется строительство почти 60 социальных объектов — школ, детских садов, объектов культуры, спорта и здравоохранения. Большинство из них — в рамках национальных проектов. И ответственный подход бизнеса к ценообразованию на строительные материалы во многом способствует своевременному выполнению масштабных инфраструктурных задач.

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