Сумма за отопление может измениться: новосибирцам объяснили смысл годовой корректировки

Ведущие специалисты Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Лидия Мастюгина (на фото – справа) и Мария Данилова отвечают на вопросы потребителей в серии подкастов.

У потребителей часто возникают вопросы об оплате коммунальных услуг. Чтобы прояснить ряд важных деталей, сотрудники СГК записали на Радио «Комсомольская правда» серию подкастов.

В одном из них речь идет о порядке годовой корректировки, которая меняет цену за тепло в очередной квитанции.

- На территории Новосибирской области действует порядок оплаты отопления по системе 1/12 - равномерно в течение календарного года, включая летние месяцы. В начале следующего года ресурсоснабжающая организация или управляющая компания производит годовую корректировку, - объяснила ведущий специалист отдела реализации Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Лидия Мастюгина. - Таким образом, годовая корректировка — это разница между тем, что уже оплачено по отоплению в течение года и тем, что фактически потребил многоквартирный дом по общедомовому прибору учета тепловой энергии.

Что влияет на величину корректировки? Можно ли корректировку оспорить? На эти и другие вопросы есть ответы в подкасте. В других подкастах серии «СГК отвечает» идет речь о поверке счетчиков тепла и о дистанционной оплате коммунальных услуг.

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