Полицейские поймали сибиряка, укравшего 83 метра кабеля у железнодорожного полотна. Фото: УТ МВД по СФО.

Житель Новосибирской попался на краже 83 метров кабеля, служащего для обеспечения связи между станциями и машинистами проходящих поездов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО во вторник, 13 июля.

— Известно, что у обвиняемого были финансовые трудности и именно этот факт заставил его пойти на подобный шаг. Мужчина решил похитить часть закопанного вдоль железнодорожного полотна кабеля связи, чтобы сдать на пункт приема лома цветных металлов и получить денежное вознаграждение, — уточнили в ведомстве.

Обвиняемый с помощью двух лопат, топора, стропы и несколько пар перчаток выехал в район 2898 километра железной дороги. Спрятав машину, он принялся копать землю, чтобы найти кабель. Он вытянул его и увез домой. Там он подготовил кабель и сдал в пункт приема металлолома. Полученные деньги в размере 7280 рублей сибиряк потратил на свои нужды.

Транспортным полицейским удалось оперативно установить и задержать похитителя. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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