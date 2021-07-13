Пробки в Новосибирске на вечер 13 июля 2021 года: затор на проезде Энергетиков

Пробки на дорогах достигли 4 баллов. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 13 июля 2021 года сковали город. По данным сервиса «2GIS» заторы на дорогах уже достигли 4 баллов.

На левом берегу пробка начинается с проезда Энергетиков и тянется до площади Труда. С этого кольца автомобилистам сложно повернуть на улицу Станционная и Широкая. Как всегда пробка образовалась на Бетонном переезде, улице Станционная 2-я и Хилокская. Небольшие заторы поджидают водителей на улицах Немировича-Данченко, Петухова и Советском шоссе.

На правом берегу затор из машин образовался на улице Фабричная и тянется до станции метро «Речной вокзал». Так же водителям придется долго стоять в пробке на улице Восход, Добролюбова и Советская. Небольшая пробка еще образовалась и на улице Кирова.

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