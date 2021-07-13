В Новосибирске от коронавируса умерли 11 человек за сутки: самому старшему было 93 года

От коронавируса умерли 11 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 13 июля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса скончались 11 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Это мужчины в возрасте 70 лет, 71 года, 75 лет, 79 лет, 81 года и женщины в возрасте 54 лет, 65 лет, 68 лет, 84 лет, 88 лет, 93 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 172 человека, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 404 человек, подключен к аппарату ИВЛ 61 пациент.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 184 человек, 138 пациентов выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом переболели 49 142 человека, в том числе 3423 ребенка, выздоровели 42 940 пациентов.

За минувшую неделю в Новосибирской области выявили 1267 новых случаев заражения ковидом. Такой показатель на 5 % больше в сравнении с предыдущей неделей.

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