В Новосибирске при столкновении двух кроссоверов пострадала беременная женщина. фото: "АСТ-54".

Во вторник, 13 июля, в центре Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там столкнулись два кроссовера: Subaru Forester и Honda HR-V. Кадры с места ДТП появились в соцсети.

— Водитель кроссовера Subaru Forester выезжал от дома №77 «А» на улицу Советскую и не пропустил другой кроссовер Honda HR-V, который в дальнейшем ударил припаркованный седан Honda Accord, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

В результате аварии пострадала беременная женщина, находившаяся в черной «Хонде». Как уточнила КП-Новосибирск главный врач «Станции скорой помощи» Ирины Большакова, вызов на место ДТП поступил в 14:10, пострадавшую женщину увезли в 1-ю Горбольницу. С каким диагнозом госпитализировали женщину, пока не известно. Информация уточняется.

Разобраться в обстоятельствах и причинах ДТП предстоит сотрудникам ГИБДД.

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