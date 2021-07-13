Сибирячка, покончившая с собой, попросила похоронить ее в закрытом гробу

Под Новосибирском женщина покончила с собой и попросила похоронить ее в закрытом гробу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В селе Елбань Маслянинского района в сарае на улице Льнозаводской нашли мертвую женщину. Она покончила с собой. Сибирячка в записке дала указание, как ее хоронить. Тело женщины обнаружили ближе к утру 11 июля.

— Она попросила, чтобы в дом ее не заносили, не поминали и крышку не открывали, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Известно, что до своей гибели женщина на протяжении месяца говорила родным, что не хочет жить. Что стало причиной суицида, предстоит выяснить полицейским.

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