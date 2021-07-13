Компания новосибирцев на иномарке протаранила несколько припаркованных машин. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 13 июля, в Заельцовском районе Новосибирска произошел неприятный инцидент. Там, на улице Линейной, нетрезвая компания на иномарке протаранила несколько припаркованных авто. О случившемся в соцсети рассказали очевидцы.

— Возле дома №30 на улице Линейной трио молодых людей в неадекватном состоянии на седане Mitsubishi Lancer врезалась в припаркованные автомобили среди которых Toyota RAV4 и Nissan X-Trail, — поделился автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам горожан, отчаянные сибиряки протаранили машины, застряли в траве, а затем вытолкнули иномарку и проехали по пешеходной дорожке сквозь деревья. Кроме того, как утверждают свидетели, нарушители снесли ограждения.

— В результате свернули во двор и не смогли ехать дальше, — добавил владелец одной из разбитых машин.

На кадрах к посту видно, машины получили серьезный ущерб. А у иномарки, в которой предположительно находились нетрезвые сибиряки, заметно повреждена передняя часть.

Пострадавшие от безумства нарушителей вызвали на место ЧП полицию. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить виновников.

При этом в ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать инцидент позже.

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