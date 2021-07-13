В Новосибирске автобус столкнулся с трамваем: пострадала женщина

Подробности об инциденте рассказали в ГИБДД. Фото: ГИБДД по НСО.

Во вторник, 13 июля, в Ленинском районе Новосибирска автобус столкнулся с трамваем. Об инциденте рассказали в городской ГИБДД.

— Авария произошла рано утром, около 6:00. Водитель 1959 года рождения за рулем не пассажирского «ПАЗа» ехал по улице Кирзаводская и напротив дома № 7 столкнулся с трамваем № 16, который следовал в сторону улицы 9-й Гвардейской Дивизии. Им управляла женщина 1987 года рождения, — уточнили в ведомстве.

В результате инцидента пострадала пассажирка «ПАЗа» — 54-летняя сибирячка. Ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 34. Предварительно, врачи диагностировали ей сотрясение мозга.

В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции. По факту случившегося проводится проверка.

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