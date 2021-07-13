Парк у новой ледовой арены в Новосибирске откроется через год

Так будет выглядеть парк через год. Фото: ООО "Адаптик-А"

Прибрежную территорию между новой ледовой ареной, которую строят к Молодежному чемпионату мира по хоккею, и рекой Обью превратят в современную парковую зону. Проект благоустройства показали мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

- Долгое время прибрежная территория никак не благоустраивалась, поскольку это подтопляемая зона. Сейчас она активно осваивается, скоро здесь будет современный парк с площадками для семейного, активного отдыха, занятий спортом. Чтобы во время паводка ее не подтопило, часть дорожек и центральная часть парка будет поднята на 4 метра. Сейчас сюда завозится песок для насыпи. Предстоит выполнить большой объем работ – благоустроить 15 гектаров, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Перед подрядчиком поставлена задача: завершить основные работы в июне 2022 года, чтобы мы могли перенести сюда часть мероприятий, посвященных Дню города. Все, кто задействован в работе над созданием парка – и профильный департамент, и подрядчики – относятся к проекту с большим энтузиазмом.

Проект благоустройства показали мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Этим летом запланировано привезти и уложить около 75 тысяч кубометров песка в месте будущего парка, чтобы сформировать дорожки и площадки выше уровня сезонного подтопления. После этого под землей проложат коммуникацим, приступят к оформлению дорожек и тропинок, укладке асфальта и плитки.

Часть старых деревьев, которые росли возле берега, уже пришлось убрать. Их заменят новыми, здоровыми:

- Здесь проведена масштабная работа, выявлено очень много деревьев в неудовлетворительном состоянии. Они несколько раз горели в пожарах, возникших из-за стихийных пикников, на них появилась гниль. Многие из них пришлось убрать. Оставили все здоровые деревья, которые сформируют основу для парковых насаждений. Вместо убранных мы будем высаживать декоративные сорта, которые отличаются корой яркого цвета. Они будут создавать красивый ландшафт в зимний период, когда деревья будут без листвы, - рассказала Светлана Гижицкая, начальник отдела сопровождения благоустройства и озеленения МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики».

Часть дорожек и центральная часть парка будет поднята на 4 метра. Сейчас сюда завозится песок для насыпи. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

По документам срок завершения работ намечен на октябрь 2022 года, но подрядчик говорит, что сдаст объект досрочно - уже в июне следующего года.

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