Мать случайно отравила ребенка борной кислотой под Новосибирском

Медики промыли девочке желудок. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Инцидент произошел во время отдыха на даче в СНТ «Яблонька».

Женщина развела для дочки молочную смесь на обед. После того, как малышка поела, выяснилось, что вместо воды мать налила в бутылочку разведенную борную кислоту. Раствор подготовила ее свекровь для себя, чтобы обработать кожу.

— Сибирячка перепутала банки на кухонном столе. В одной из них была кипяченая вода для смеси, а в другой борная кислота. Ребенок выпил примерно 90 миллилитров опасной смеси. Выяснилось это через 20 минут после произошедшего. Родители сами доставили девочку в Мошковскую районную больницу, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Медики диагностировали у полуторагодовалой малышки острое отравление.

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