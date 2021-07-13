Под Новосибирском в реке нашли мужчину с синяками под глазами

Под Новосибирском в реке нашли избитого мужчину. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В реке Ояш Болотнинского района обнаружили 46-летнего мертвого мужчину. На лице сибиряка под глазами были синяки. В реке он плавал в спортивных штанах. Это произошло 12 июля.

— Его с 8 июля разыскивала жена. Она рассказала, что мужчина ушел из дома и не вернулся. Позже выяснилось, что в тот день он на берегу со знакомыми выпивал спиртное, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Что именно произошло во время отдыха мужчин, предстоит выяснить полицейским.

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