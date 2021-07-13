В Новосибирске «Тойота» сбила 23-летнюю девушку на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по НСО.

В Заельцовском районе произошло серьезное ДТП. Там под колесами иномарки оказалась 23-летняя девушка. Подробности об аварии, случившейся накануне, 12 июля, рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Примерно в три часа дня 38-летняя сибиряка за рулем Toyota Camry двигалась по Красному проспекту и у дома № 163, выполняя разворот, наехала на пешехода, — уточнили в ведомстве.

Известно, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получила различные травмы, ее увезли в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД. Проводится проверка.

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