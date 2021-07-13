В Новосибирске одну из площадей назовут именем Бартини. Фото: "ЧС инфо".

Новосибирские власти поддержали идею Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина о присвоении одной из площадей Новосибирска имени авиаконструктора Роберто Бартини. В мэрии предложили локацию — дорожную развязку Фрунзе-Ипподромскую. Однако такую инициативу отклонили, сообщает «ЧС Инфо».

Отказ объяснили тем, что план не соответствовал предлагаемой к наименованию территории документации. Известно, что территория развязки улиц Фрунзе и Ипподромской является двухуровневым перекрестком.

При этом члены Комиссии поддержали идею назвать в честь выдающегося конструктора одну из безымянных площадей в городе.

Сейчас департамент строительства и архитектуры рассматривают другие безымянные площади, чтобы переименовать одну из них в «площадь авиаконструктора Бартини». После получения информации от ведомства вопрос рассмотрят подробнее.

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