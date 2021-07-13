Новосибирские полицейские поймали мужчину, прятавшего наркотики в подушке

Ему грозит пожизненное заключение. Фото: ГУ МВД по НСО.

Полиция Новосибирска задержала 47-летнего жителя Омской области. Его подозревают в организации поставки и покушении на сбыт наркотиков на территории Новосибирска. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Наркотики обнаружили при досмотре автомобиля марки «ВАЗ-2107». Запрещенное вещество злоумышленник засунул в подушку и спрятал в салоне авто, — рассказали в ведомстве.

При проверке выяснилось, изъятое вещество — высокотоксичный аналог героина — карфентанил, общей массой 518 граммов. Партии, которую изъяли полицейские, хватило бы для изготовления более 200 тысяч разовых доз.

Известно, наркокурьер перевозил крупные партии наркотиков Омска в Новосибирск.

В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело. Ему грозит пожизненное заключение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.