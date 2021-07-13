Видео иномарок, полыхающих во дворе высотки, появилось в соцсетях

Автомобили до приезда пожарных тушили очевидцы. Фото: стоп-кадр.

В ночь на вторник, 13 июля, в Октябрьском районе Новосибирска загорелись две иномарки. Пожар попал на камеры видеонаблюдения. Кадры происшествия появились в соцсети.

— На парковке с торца дома №5 на улице Виталия Потылицына вспыхнул Opel. По словам читателя, местные жители пытались потушить машину своими силами, пока не пришел мужчина с огнетушителем, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, как мощное пламя охватило автомобиль. Известно, что огонь с «Опеля» перекинулся и на рядом стоящий «Форд Фокус». Горящие авто тушили неравнодушные очевидцы.

— Пожарные приехали, когда машину практически потушили силами соседей. Причины возгорания пока не известны, полиция только утром обещала приехать, — рассказал КП-Новосибирск очевидец ЧП.

По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, на тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Причины возгорания установят дознаватели ведомства.

Смотреть видеосюжет Две иномарки сгорели в Новосибирске.

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