В Новосибирске автомобиль каршеринга вылетел на обочину и перевернулся

Кадры с места ДТП появились в соцсети. Фото: "АСТ-54".
Во вторник, 13 июля, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП. Там, на улице Фадеева, перевернулся автомобиль. Очевидцы рассказали об инциденте в соцсети.
— Водитель каршеринга не справился с управлением и опрокинул машину на крышу, — написал автор сообщения, появившегося в группе «АСТ-54».
На кадрах к посту видно, автомобиль перевернулся вблизи железнодорожного переезда.
В ГИБДД по Новосибирску ДТП пока не прокомментировали. Информация об обстоятельствах, а также пострадавших в результате аварии уточняется.
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