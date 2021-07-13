Пробки в Новосибирске на утро 13 июля 2021 года: затор на улице Троллейной

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 13 июля 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 13 июля 2021 года: затор образовался на улице Троллейной. Также сложно проехать по улицам Титова и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и площади Кирова. площади Труда и площади Райсовета. Движение затруднено по Советскому шоссе и улице Ватутина. Сложно проехать также по улицам Блюхера и Покрышкина.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь сложно проехать в сторону Речного вокзала. Кроме того, заторы образовались на улицах Зыряновской, Ипподромской, Кирова и Гурьевской. Движение по улицам Гаранина и Пролетарской также затруднено.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро вторника, 13 июля, составил 3 балла.

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