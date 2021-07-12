Эксперты рассказали, почему многие люди могут отказываться вакцинироваться от коронавируса

Эксперты рассказали, чем может быть обусловлено такое сильное противоречие в мнениях граждан насчет прививок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация от коронавируса буквально разделила общество на две части: одна из них — активные сторонники прививок, а другие не готовы ввести себе вакцину ни при каких условиях. Обострилась ситуация после того, как в некоторых регионах начали практиковать введение QR-кодов о поставленной прививке: только с помощью них людей смогут пустить, к примеру, в ресторан. Эксперты рассказали, чем может быть обусловлено такое сильное противоречие в мнениях граждан.

Как сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», популяризатор науки нейробиолог Ася Казанцева убеждена, что в истории с коллективным иммунитетом заложена «проблема зайца-безбилетника»: если в обществе высокий уровень вакцинации, то быть антипрививочником становится выгодно — никаких рисков. Поэтому многие предпочитают «проехать зайцем» за счет других: мол, вы тут вакцинируйтесь, мы на вас осенью посмотрим, а потом решим.

Кроме того, некоторые психологи также считают, что в вопросе человека, принимающего решение о вакцинации, также может иметь место так называемая «дилемма вагонетки», которую сформулировала английский философ Филиппа Фут: самому всегда страшнее принимать решение, чем смиряться с судьбой. То есть, человеку проще будет смириться с тем, если он заболеет коронавирусом, чем с возможными побочными эффектами от вакцинации. Ведь если в первом случае все можно просто списать на «судьбу», то во втором — решение человек принимал самостоятельно.

Психолог-консультант Анна Веселина также отмечает, что неоднозначное отношение к вакцинации у людей может быть вызвано проблемами с «базовым доверием» и «базовым недоверием», формирующимися у человека в первые годы жизни.

— Вполне допускаю, что у людей, отрицающих вакцину, базовое недоверие настолько сильно, что они отрицают любую информацию, — отметила Анна Веселина.

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