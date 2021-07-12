Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2021 20:10

Эксперты рассказали, почему многие люди могут отказываться вакцинироваться от коронавируса

Специалисты утверждают, что на такое решение человека может влиять множество факторов
Галина СИМОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эксперты рассказали, чем может быть обусловлено такое сильное противоречие в мнениях граждан насчет прививок.

Эксперты рассказали, чем может быть обусловлено такое сильное противоречие в мнениях граждан насчет прививок.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вакцинация от коронавируса буквально разделила общество на две части: одна из них — активные сторонники прививок, а другие не готовы ввести себе вакцину ни при каких условиях. Обострилась ситуация после того, как в некоторых регионах начали практиковать введение QR-кодов о поставленной прививке: только с помощью них людей смогут пустить, к примеру, в ресторан. Эксперты рассказали, чем может быть обусловлено такое сильное противоречие в мнениях граждан.

Как сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», популяризатор науки нейробиолог Ася Казанцева убеждена, что в истории с коллективным иммунитетом заложена «проблема зайца-безбилетника»: если в обществе высокий уровень вакцинации, то быть антипрививочником становится выгодно — никаких рисков. Поэтому многие предпочитают «проехать зайцем» за счет других: мол, вы тут вакцинируйтесь, мы на вас осенью посмотрим, а потом решим.

Кроме того, некоторые психологи также считают, что в вопросе человека, принимающего решение о вакцинации, также может иметь место так называемая «дилемма вагонетки», которую сформулировала английский философ Филиппа Фут: самому всегда страшнее принимать решение, чем смиряться с судьбой. То есть, человеку проще будет смириться с тем, если он заболеет коронавирусом, чем с возможными побочными эффектами от вакцинации. Ведь если в первом случае все можно просто списать на «судьбу», то во втором — решение человек принимал самостоятельно.

Психолог-консультант Анна Веселина также отмечает, что неоднозначное отношение к вакцинации у людей может быть вызвано проблемами с «базовым доверием» и «базовым недоверием», формирующимися у человека в первые годы жизни.

— Вполне допускаю, что у людей, отрицающих вакцину, базовое недоверие настолько сильно, что они отрицают любую информацию, — отметила Анна Веселина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.