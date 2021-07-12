В Новосибирском крематории появилась очередь на кремацию и выдачу урн с прахом

В Новосибирском крематории образовалась очередь на кремацию и выдачу праха. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Новосибирском крематории образовалась очередь на кремацию и выдачу праха. Это подтвердил КП-Новосибирск директор учреждения Борис Якушин.

— Примерно в последние две недели объем кремаций действительно увеличился. У нас образовалась небольшая очередь, однако в обслуживании мы никому не отказываем. Может быть так, что если человек обратится сегодня, то в эти сутки не получится кремировать, но в ближайшее время должны. Выдача урн сейчас тоже происходит с небольшой задержкой — ее отдают родственникам в течение 3-5 дней, — пояснил КП-Новосибирск Борис Якушин. — Точно сказать, что стало причиной такого положения вещей сложно. Вообще, обычно в летний период мы не ожидаем подобного роста смертности. Напротив, обычно происходит спад. Кроме того, нельзя отменять еще человеческий фактор: сейчас у нас определенная часть сотрудников находится в отпуске. Кроме того, я не могу сказать, что подобная ситуация складывается сейчас во всех крематориях.

Борис Якушин пояснил, что подобная ситуация в Новосибирском крематории складывается впервые, однако в ближайшее время ее должны будут отрегулировать.

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