Погода в Новосибирске на 13 июля 2021 года: когда в городе начнутся дожди

Днем пройдет небольшой дождик. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 13 июля 2021 года будет жаркой, но дождливой. Днем в городе ожидается кратковременный дождь с грозой. Столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов, а к ночи опустятся до +16...+18 градусов.

— Ветер подует юго-восточный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, — отмечают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

По данным сайта «Яндекс. Погода» дождь начнется ближе к вечеру. Днем температура воздуха составит +25...+26, а ночью +18...+20 градусов. Ветер подует юго-восточный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738-740 миллиметров ртутного столба.

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