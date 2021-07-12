Сибирячка на иномарке сбила 10-летнего мальчика: ребенок в больнице

Сибирячка на иномарке сбила школьника. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске девушка на иномарке сбила 10-летнего ребенка. ДТП произошло вечером, 12 июля, в Кировском районе.

— 29-летняя девушка за рулем автомобиля «Тойота ВВ» ехала по улице Зорге от дома №209 в сторону дома №197. Около дома №197/1 по улице Зорге она сбила 10-летнего мальчика, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Пострадавшего мальчика с сотрясением головного мозга, ушибленной раной брови, ссадиной левой голени доставили в больницу. На месте работал экипаж ГИБДД, все обстоятельства случившегося выясняются.

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