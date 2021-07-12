Под Новосибирском иномарка насмерть сбила водителя автобуса, когда тот менял колесо

В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась сегодня, около шести часов утра.

— Сегодня, около 5:40 утра, 63-летний водитель автомобиля HYUNDAI, ехал со стороны Новосибирска в сторону Кемерова. На 49 километре автодороги Р-255 «Сибирь», он столкнулся со стоящим на обочине пассажирским автобусом ПАЗ и сбил его водителя, который в этот момент менял колесо, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

От полученных травм 57-летний мужчина скончался на месте произошедшего до приезда скорой помощи. Сейчас по данному факту проводится проверка, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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