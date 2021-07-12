«Какая милашка!»: новосибирец сфотографировал редкую темную белку в Академгородке

Снимок с умилительным зверьком появился в соцсети. Фото: "Ненаучный городок" // Артем Яковлев.

В Академгородке Новосибирска заметили белку необычного окраса. Один из горожан сфотографировал зверушку и опубликовал снимок в соцсетях в пятницу, 9 июля.

— Это белка того же вида, что и обычные рыжие, но с необычной пигментацией, более характерной для Восточной Сибири, чем для Новосибирской области, — написал автор сообщения в группе «Ненаучный городок».

Комментаторы сочли зверька безумно милым. По их мнению, необычный цвет шубки придал зверьку дополнительный шарм.

— Какая милашка!

— Просто прелесть!

— Так это же афробелка, — написали подписчики паблика.

Как уточнил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, белки склонны менять окрас.

— У зверушек часто наблюдаются индивидуальные вариации в окраске меха, белки в этом не исключение. У зоологов это явление называется полиморфизмом и в летнем и зимнем наряде белки в городских и пригородных лесах бывают различной окраски. От очень светлых до почти черных. Но брюшко всегда белое. Сам лично видел практически черную белку лет 5 назад поздней осенью на окраине Академгородка. Через пару лет после этого почти черную белку горожане видели в Центральном парке. В черте и в окрестностях города разные по окраске белки встречаются чаще, чем в удаленных от городов лесах, — уточнил ученый.

Он также отметил, что в городе белка может прятаться от хищников. Именно поэтому в популяции белок сохраняются особи с необычной окраской, добавил эксперт.

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