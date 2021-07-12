В Новосибирске решилась судьба сети СА «Экспресс»

Кредиторы высказались за конкурсное производство. Фото: 2ГИС // "Новая сибирь".

В Новосибирске прошло первое собрание кредиторов, на котором обсуждали введение на предприятии АО «Сибирское агентство «Экспресс» конкурсного производства. Мероприятие, на котором подняли вопрос банкротства фирмы, прошло еще 5 июля. Об этом пишет «Новая Сибирь».

Известно, сейчас в компании по ее собственному заявлению ввели процедуру наблюдения из-за долга в 60,99 миллионов рублей. У предприятия СА «Экспресс» нет средств, чтобы погасить эту задолженность.

По данным издания, СА «Экспресс» появилось в декабре 1990 года в результате приватизации «Союзпечати», получив в качестве базы сеть из 220 киосков. К 2010 году она составляла 301 киоск, а к 2020-му — 240. Компания долгие годы была лидером в рынке распространения периодической печати в розницы. Так, по данным за 2012 год, агентство контролировало больше половины рынка по распространению газетно-журнальной продукции в Новосибирске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.