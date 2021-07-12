Новосибирцев, торговавших краснокнижной рыбой и черной икрой, приговорили к условному сроку. Фото: пограничное УФСБ РФ по НСО,

В Новосибирске вынесли приговор мужчинам, торговавшим краснокнижной рыбой и черной икрой. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного УФСБ по Новосибирской области в понедельник, 12 июля. Известно, преступный промысел мужчин сотрудники ведомства пресекли в ноябре 2020 года.

— Мужчины торговали рыбой, запрещенной к лову на территории томского бассейна. Группа действовала под прикрытием законной продажи видов рыб, разрешенных к свободному обороту. Незаконный товар они сбывали в Новосибирской области, — уточнили в пограничном УФСБ РФ по региону.

Заельцовский суд рассмотрел дело сибиряков и признал их виновными по 3 части статьи 258.1 «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Мужчины отделались условным сроком. Известно, их приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

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